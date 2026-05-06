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Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove

Jerusalén, Israel
de
$3,50M
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8
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ID: 35546
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shacharai, 14

Sobre el complejo

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Hermosas 3 habitaciones totalmente reformadas, primera planta, ascensor, terraza, vista abierta, sótano, 2 plazas de aparcamiento. Además, 200m2 del techo del edificio pertenecen al apartamento.

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Jerusalén, Israel
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