  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
$2,35M
10
ID: 34913
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Heil HaHimush

Sobre el complejo

Venta: villa privada de lujo situada en la zona buscada de Neve Hof, en Rishon LeZion. Ubicación ideal: Calle HaIgeret, tranquila y muy buscada calle, cerca del mar. La propiedad disfruta de un enorme jardín que rodea toda la villa, ofreciendo total privacidad y un ambiente tranquilo. Situado en una zona residencial de calidad, especialmente adecuado para las familias. La propiedad está actualmente siendo alquilada con inquilinos listos para quedarse, lo que permite un regreso de alquiler inmediato. Características de la propiedad: Terreno de 587 m2 Aproximadamente 350 m2 construidos 9 habitaciones espaciosas Dividido en 3 plantas + sótano Adecuado tanto para una residencia principal como para una inversión

Localización en el mapa

Rishon LeZion, Israel
