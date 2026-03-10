Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta: villa privada de lujo situada en la zona buscada de Neve Hof, en Rishon LeZion.
Ubicación ideal: Calle HaIgeret, tranquila y muy buscada calle, cerca del mar.
La propiedad disfruta de un enorme jardín que rodea toda la villa, ofreciendo total privacidad y un ambiente tranquilo.
Situado en una zona residencial de calidad, especialmente adecuado para las familias.
La propiedad está actualmente siendo alquilada con inquilinos listos para quedarse, lo que permite un regreso de alquiler inmediato.
Características de la propiedad:
Terreno de 587 m2
Aproximadamente 350 m2 construidos
9 habitaciones espaciosas
Dividido en 3 plantas + sótano
Adecuado tanto para una residencia principal como para una inversión
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
