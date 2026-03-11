  1. Realting.com
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Tel-Aviv, Israel
$3,43M
4
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 4

Sobre el complejo

¡Venta! Único ático dúplex en un edificio boutique recientemente conservado Pitch of choice, cerca de Shenkin Street, en el corazón de Tel Aviv La nueva línea de tranvía está a sólo 2 minutos a pie 140 m2 de espacio habitable 80 m2 de azotea privada Situado en un edificio raro y arquitectónico Original: 4 dormitorios + 2 baños Configuración actual: 3 dormitorios 2 baños 1 aseo adicional arriba Gran suite parental creada combinando dos piezas Un nuevo parque público estará justo frente al edificio Celular : 2 bodegas Precio: 10.900,000 libras esterlinas

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Givat mordehai entree herzog
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$526,680
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$332,310
Otros complejos
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$739,860
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Cottage triplex rare
Jerusalén, Israel
de
$1,74M
Muy raro en el mercado! Triplex 5 piezas de alto nivel renovado Cottage. Terraza de 26 m2 del salón, totalmente soccah, con vista abierta y verde. Gran salón luminoso con comedor y cocina semiamericana. Gran suite parental de 55 m2 con vestidor y baño. Suite con ducha, baño extra, lavanderí…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$2,51M
ático abierto mar, 5 habitaciones espacio habitable 175sq m Balcón de unos 70 m2 en el nivel de entrada Sala de estar y zona de cocina aprox. 75 m2 Balcón superior aprox. 230 m2 Suite parental con balcón y armaduras incorporadas Altura de techo 3.20 metros 16a planta fuera de 16 Boi armarios…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
