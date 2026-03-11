  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34196
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol, 30

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Este encantador y luminoso apartamento de estilo europeo ofrece un ambiente de vida cómodo en una ubicación ideal. Con una superficie de 89 m2, se encuentra en la 3a y superior planta de un edificio reformado y bien mantenido. Incluye tres habitaciones cuidadosamente diseñadas: un amplio salón, una cocina semiabierta con isla central, dos cómodas habitaciones y un moderno baño. Situado en una zona tranquila y buscada del centro de la ciudad, el apartamento está a pocos pasos de las principales atracciones como el centro comercial Dizengoff, la plaza Dizengoff, paseo marítimo y playa. Gracias a sus tres orientaciones aéreas, el apartamento disfruta de abundante luz natural durante todo el día, creando un ambiente luminoso y acogedor. También tiene acceso a una terraza compartida con vistas panorámicas de la vegetación, un refugio a prueba de aire en el edificio para mayor seguridad y un ascensor que se está instalando. Esta propiedad es una oportunidad excepcional para aquellos que buscan un espacio de vida elegante y conveniente en una ubicación urbana privilegiada. Para más información o para planificar una visita, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,69M
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,95M
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Está viendo
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$861,185
Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con faci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ascalón, Israel
de
$843,315
¡Rare! Apartamento 5 habitaciones "Residence Dimri City" 160 m2 con 20 m2 de terraza, 2 ascensores incluyendo uno de shabat. Cerca de tiendas, escuelas, parques, sinagogas, autobuses... Totalmente renovado, con aire acondicionado individual en cada habitación. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Mostrar todo Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Israel
de
$924,825
Hoy un apartamento de 3,5 habitaciones situado en la primera planta. En 4 a 5 años el edificio será destruido y reconstruido se beneficiará de 30 m2 adicionales .d un piso más elevado desde una terraza de 12 m2 de un aparcamiento y una bodega. una verdadera oportunidad de valor añadido
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir