Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Este encantador y luminoso apartamento de estilo europeo ofrece un ambiente de vida cómodo en una ubicación ideal. Con una superficie de 89 m2, se encuentra en la 3a y superior planta de un edificio reformado y bien mantenido. Incluye tres habitaciones cuidadosamente diseñadas: un amplio salón, una cocina semiabierta con isla central, dos cómodas habitaciones y un moderno baño.
Situado en una zona tranquila y buscada del centro de la ciudad, el apartamento está a pocos pasos de las principales atracciones como el centro comercial Dizengoff, la plaza Dizengoff, paseo marítimo y playa. Gracias a sus tres orientaciones aéreas, el apartamento disfruta de abundante luz natural durante todo el día, creando un ambiente luminoso y acogedor.
También tiene acceso a una terraza compartida con vistas panorámicas de la vegetación, un refugio a prueba de aire en el edificio para mayor seguridad y un ascensor que se está instalando. Esta propiedad es una oportunidad excepcional para aquellos que buscan un espacio de vida elegante y conveniente en una ubicación urbana privilegiada.
Para más información o para planificar una visita, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
