  Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$1,630
;
5
ID: 34529
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Ein Gedi, 3

Sobre el complejo

Alquiler de larga estancia en Arnona, Jerusalén, este encantador apartamento de 2,5 habitaciones ofrece un ambiente de vida confortable y tranquilo en una de las zonas residenciales más buscadas de la ciudad. Una superficie de unos 50 m2, consta de un luminoso salón con cocina abierta con vistas a una pequeña terraza, un hermoso dormitorio y una habitación adicional ideal como oficina o dormitorio extra. Situado en la segunda planta sin ascensor (25 pasos), el apartamento goza de excelente brillo, un ambiente tranquilo y aparcamiento en el edificio. Cerca de escuelas, transporte y el centro comercial Tsomet Habankim, es ideal para una sola persona o una pareja que busca un apartamento listo para vivir en Jerusalén. Disponible inmediatamente. Alquiler: 5.200 / mes.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,630
