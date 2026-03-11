Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

  1. Realting.com
A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Asdod, Israel
$736,725
16
ID: 34719
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Tel Hai, 23

Sobre el complejo

Descubra este hermoso apartamento situado en Tel Hai Boulevard en Ashdod, que ofrece un entorno de vida excepcional y un potencial raro en el mercado. ✔️ 3 habitaciones luminosas ✔️ Excepcional terraza de 100 m2 con una vista sin obstáculos del bulevard ✔️ 2 dormitorios incluyendo una habitación segura (Mamad) ✔️ 2 duchas y 2 aseos – confort óptimo para toda la familia ✔️ Celular privado ✔️ Aparcamiento privado ✔️ Entrada inmediata Idealmente situado cerca de tiendas, sinagogas, autobuses y servicios, este apartamento goza de una excelente ubicación y es una oportunidad para no perderse.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
