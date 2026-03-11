  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Jerusalén, Israel

Jerusalén, Israel
$1,00M
2
ID: 34668
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Pinhas Kehati, 8

Sobre el complejo

Amplio apartamento de 3 habitaciones, nuevo contratista, alojamiento en unos 3 meses. Servicios de invitados muy brillantes + baño y aseo separado. Balcón Soucca del salón, el apartamento está en el eje ferroviario de la calle Yemin Avot, pero se enfrenta a un rincón tranquilo. Ascensor, edificio modernizado

Jerusalén, Israel
Complejos similares
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalén, Israel
de
$2,665
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$467,115
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$3,094
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Jerusalén, Israel
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Otros complejos
Barrio residencial Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
de
$395,010
nuevo programa en el nuevo barrio de netivot condiciones de pago sin precedentes 3 años de construcción indexación
Immobilier.co.il
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$529,815
nuevo apartamento, buen negocio
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF individual con difusión independiente en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos Material de cerámica, carpintería de aluminio cali…
Immobilier.co.il
