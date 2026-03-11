  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman

Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman

Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34068
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 37

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en el corazón de Tel Aviv, este elegante apartamento de 4.5 habitaciones está disponible para la venta en la emblemática torre Frishman, una de las direcciones residenciales más populares de la ciudad. Situado en el sexto piso de una torre de 28 pisos, el apartamento tiene unos 160 metros cuadrados y cuenta con exposición norte y oeste, proporcionando abundante luz natural y vistas sin obstáculos de la ciudad. La residencia está cuidadosamente diseñada para combinar comodidad y funcionalidad, que comprende tres dormitorios, incluyendo una amplia suite principal, una habitación segura (Mamad) actualmente utilizada como sala de servicio, una gran sala de estar y comedor, así como una cocina totalmente equipada. El apartamento está amueblado. Otras características incluyen dos baños completos y dos plazas de aparcamiento privadas. La Torre Frishman ofrece un estilo de vida verdaderamente lujoso con servicios de seguridad y conserjería las 24 horas, una piscina única, un gimnasio totalmente equipado, un hall de entrada de diseño con obras de arte y un salón privado para los residentes, ideal para reuniones o recepciones. A pocos pasos del Mar Mediterráneo, cafés, lugares culturales y el estilo de vida vibrante del centro de Tel Aviv, esta propiedad representa una rara oportunidad para adquirir una residencia elegante, segura y fácil de mantener en uno de los lugares urbanos más populares de Israel. No dude en ponerse en contacto con nosotros para más detalles.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,330
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$1,74M
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Nahariya, Israel
de
$312,873
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Está viendo
Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Mostrar todo Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Exclusivo proyecto residencial en la calle Nahalat Benyamin: 5 tiendas de lujo alojamiento boutique 23 apartamentos y dos áticos excepcionales con terrazas y jacuzzi privado. Apartamentos con gran altura de techo y acabados limpios * 2 habitaciones 49m2 + 10m2 terraza de 3.086.000NIS * 3 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Encantador apartamento con terraza en Shenkin distrito, Tel-Aviv Una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv, justo enfrente del parque Shenkin, en una de las zonas más animadas, buscadas y agradables de la ciudad. Características del apartamento : • Cómoda y luminosa planta baja •…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Mostrar todo Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$2,48M
¡El único nuevo programa que no es un truco! Una arquitectura vanguardista para esta residencia frente al mar en Ashdod: -8 pisos solamente -2 ascensores incluyendo uno de shabat - Entrada de lujo con conserje -En la zona residencial de Dalet, con vistas a las villas y frente al mar Benefic…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir