Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman

Situado en el corazón de Tel Aviv, este elegante apartamento de 4.5 habitaciones está disponible para la venta en la emblemática torre Frishman, una de las direcciones residenciales más populares de la ciudad. Situado en el sexto piso de una torre de 28 pisos, el apartamento tiene unos 160 metros cuadrados y cuenta con exposición norte y oeste, proporcionando abundante luz natural y vistas sin obstáculos de la ciudad. La residencia está cuidadosamente diseñada para combinar comodidad y funcionalidad, que comprende tres dormitorios, incluyendo una amplia suite principal, una habitación segura (Mamad) actualmente utilizada como sala de servicio, una gran sala de estar y comedor, así como una cocina totalmente equipada. El apartamento está amueblado. Otras características incluyen dos baños completos y dos plazas de aparcamiento privadas. La Torre Frishman ofrece un estilo de vida verdaderamente lujoso con servicios de seguridad y conserjería las 24 horas, una piscina única, un gimnasio totalmente equipado, un hall de entrada de diseño con obras de arte y un salón privado para los residentes, ideal para reuniones o recepciones. A pocos pasos del Mar Mediterráneo, cafés, lugares culturales y el estilo de vida vibrante del centro de Tel Aviv, esta propiedad representa una rara oportunidad para adquirir una residencia elegante, segura y fácil de mantener en uno de los lugares urbanos más populares de Israel. No dude en ponerse en contacto con nosotros para más detalles.