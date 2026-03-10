Barrio residencial Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Apartamento 4 habitaciones luminosas con balcón y vista abierta
Magnífico apartamento de 4 habitaciones situado en la sexta planta, que ofrece un amplio interior de 101,5 m2 y un balcón de 12 m2, ideal para disfrutar del aire libre y la luz natural.
Características:
Superficie interior: 101,5 m2
Balcón: 12 m2
Tres cómodas habitaciones
Dos baños modernos
Dos WC
Plaza de estacionamiento incluida
Nuevo edificio con obras ya comenzado
Medio ambiente y proximidad:
A pocos minutos del mar
Cerca de todas las tiendas, supermercados y servicios esenciales
Fácil acceso al transporte público
Escuelas e instalaciones para niños cercanos
Superficie urbana, ideal para paseos y relax
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo