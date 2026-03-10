  1. Realting.com
Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Netanya, Israel
$1,11M
Barrio residencial Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
ID: 34908
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

Sobre el complejo

Apartamento 4 habitaciones luminosas con balcón y vista abierta Magnífico apartamento de 4 habitaciones situado en la sexta planta, que ofrece un amplio interior de 101,5 m2 y un balcón de 12 m2, ideal para disfrutar del aire libre y la luz natural. Características: Superficie interior: 101,5 m2 Balcón: 12 m2 Tres cómodas habitaciones Dos baños modernos Dos WC Plaza de estacionamiento incluida Nuevo edificio con obras ya comenzado Medio ambiente y proximidad: A pocos minutos del mar Cerca de todas las tiendas, supermercados y servicios esenciales Fácil acceso al transporte público Escuelas e instalaciones para niños cercanos Superficie urbana, ideal para paseos y relax

Localización en el mapa

Netanya, Israel
