Barrio residencial Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Apartamento 4 habitaciones luminosas con balcón y vista abierta Magnífico apartamento de 4 habitaciones situado en la sexta planta, que ofrece un amplio interior de 101,5 m2 y un balcón de 12 m2, ideal para disfrutar del aire libre y la luz natural. Características: Superficie interior: 101,5 m2 Balcón: 12 m2 Tres cómodas habitaciones Dos baños modernos Dos WC Plaza de estacionamiento incluida Nuevo edificio con obras ya comenzado Medio ambiente y proximidad: A pocos minutos del mar Cerca de todas las tiendas, supermercados y servicios esenciales Fácil acceso al transporte público Escuelas e instalaciones para niños cercanos Superficie urbana, ideal para paseos y relax