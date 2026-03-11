Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
RE/MAX Hadera by Ra
Características:
- Un dúplex de unos 150 m2 originalmente 5 piezas transformadas en 4 piezas!
- En los pisos 5o y 6o,
- Buena cocina, equipada con numerosos trasteros y comedor,
- Amplia sala de estar y comedor con acceso a una primera terraza de 6 m2,
- 2 dormitorios grandes,
- Un baño y un aseo de invitados,
- Una lavandería,
- Arriba: una suite principal XXL, con su baño privado,
- Una magnífica terraza-Souccah de unos 50 m2 expuesto al suroeste!
- Limpieza con espacio de almacenamiento integrado,
- Cueva en la terraza,
- Un refugio en el edificio,
- Espacio de estacionamiento!
El dúplex se encuentra en un tranquilo condominio de 6 plantas, bien mantenido, hermoso vestíbulo, ascensor, espacio seguro común en el edificio.
Duplex con gran potencial en el corazón de Hadera, cerca de comunidades, tiendas y servicios a un precio increíble!
Para una visita, contáctenos, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
