  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Hadera, Israel
$623,865
10
ID: 34319
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

BZH RE/MAX Hadera by Ra Características: - Un dúplex de unos 150 m2 originalmente 5 piezas transformadas en 4 piezas! - En los pisos 5o y 6o, - Buena cocina, equipada con numerosos trasteros y comedor, - Amplia sala de estar y comedor con acceso a una primera terraza de 6 m2, - 2 dormitorios grandes, - Un baño y un aseo de invitados, - Una lavandería, - Arriba: una suite principal XXL, con su baño privado, - Una magnífica terraza-Souccah de unos 50 m2 expuesto al suroeste! - Limpieza con espacio de almacenamiento integrado, - Cueva en la terraza, - Un refugio en el edificio, - Espacio de estacionamiento! El dúplex se encuentra en un tranquilo condominio de 6 plantas, bien mantenido, hermoso vestíbulo, ascensor, espacio seguro común en el edificio. Duplex con gran potencial en el corazón de Hadera, cerca de comunidades, tiendas y servicios a un precio increíble! Para una visita, contáctenos, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
