  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse

Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse

Bat Yam, Israel
de
$1,57M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34489
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En una torre moderna de Bat Yam 5 piezas incluyendo 1 mamada Zona de estar 131m2 Terraza 14m2 En la planta 20 de una torre de lujo 2 plazas de aparcamiento 1 sótano

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalén, Israel
de
$586,245
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Toit prive
Jerusalén, Israel
de
$2,90M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,41M
Está viendo
Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
de
$1,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,13M
Venta – Apartamento de 5 habitaciones en una nueva residencia, calle Hadekel, frente al mar Situado en una residencia reciente y segura con guardia, este amplio apartamento de 5 habitaciones ofrece un ambiente de vida ideal frente al mar. El apartamento es nuevo, luminoso y bien arreglado.…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Asdod, Israel
de
$736,725
Descubra este hermoso apartamento situado en Tel Hai Boulevard en Ashdod, que ofrece un entorno de vida excepcional y un potencial raro en el mercado. ✔️ 3 habitaciones luminosas ✔️ Excepcional terraza de 100 m2 con una vista sin obstáculos del bulevard ✔️ 2 dormitorios incluyendo una habit…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Mostrar todo Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Asdod, Israel
de
$674,025
en el corazón del distrito de tid beit, apartamento 3 p espacioso y luminoso, vista gagee
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir