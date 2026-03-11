  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Bat Yam, Israel
$830,650
6
ID: 34556
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Kdoshei Kahir

Sobre el complejo

El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 apartments before increasing prices by 120.000NIS: * 2 piezas de 2.421.900NIS * 3 piezas de 2.328.000NIS * 4 piezas de 2.670.000NIS * Mini ático de 3.829.500NIS * Ático de 5.761.280NIS Kadoshei Kaire Calle, tranquila e íntima, se encuentra en el corazón del centro de la ciudad de Bat Yam, a pocos minutos a pie del paseo marítimo y del mar. El barrio ofrece un entorno completo con escuelas reconocidas, centros culturales, servicios municipales, tiendas y cafeterías de moda. La accesibilidad es óptima gracias al tranvía en las inmediaciones, mejorando el atractivo y el potencial del sector. Un proyecto premium con alto potencial, en un sector cambiante, ideal para vivir o invertir.

Bat Yam, Israel
Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$830,650
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Ático 5 habitaciones 167m2 con 44m2 terraza, 17 Bayit Vegan Jerusalem Exclusivamente, magnífico ático situado en la 17a planta de un nuevo edificio con 3 ascensores, 2 de los cuales son espaciosos y luminosos, ofrece una magnífica vista. Situado en el borde de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Ubica…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,15M
En el corazón de la Mamilla, y en el famoso proyecto David Village Legacy, aquí hay una hermosa 4 habitaciones de 120 m2 con 13 m2 terraza Soucah con un amplio salón, muy grande suite principal, 2 baño, 3 aseo + bodega y 1 plaza de aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Har-homa, Shlav Guimel, Muy bonito edificio de calidad, 2 ascensor incluyendo un Shabat, en el octavo piso. Apartamento de catálogo, único, extremadamente bien arreglado y con buen gusto. 173 m2 neto en una sola bandeja, 6 habitaciones, altura de techo de 3 m, luminoso, 4 orientaciones, saló…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
