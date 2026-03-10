  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Grand jardin

Barrio residencial Grand jardin

Jerusalén, Israel
de
$2,66M
;
7
ID: 34869
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emek Refaim, 42

Sobre el complejo

MOSHAVA GUERMANIT - en los jardines de Katmon. Apartamento en planta baja con un enorme jardín de unos 370 m2 tranquilo y verde + una terraza cerrada de 30 m2. Ascensor. Aparcamiento. sótano

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

