Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
$1,10M
4
ID: 34126
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 con terraza de 18m2 Precio: 2.350.000sh 4 habitaciones 93m2 con terraza entre 11 y 13m2 Precio desde 3.300.000sh 3 ambiente ático 90m2 con terraza de 34m2 - 8a planta Precio : 3.450.000sh Ático 4 habitaciones 93m2 con terraza de 25m2 - 8a planta Precio :3,800,000sh Ático 4 habitaciones 95m2 con terraza de 14m2 - 15a planta Precio : 3.880.000sh Planta baja 4 habitaciones 96m2 con terraza 24m2 Precio desde 3.000.000sh a 3.500.000sh (construcción 8 plantas) 4 habitaciones 93m2 con terraza de 11m2 – 6a planta (construcción 8 plantas) Precio : 3.250.000sh Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia que son 2% excluyendo impuestos Los precios pueden estar sujetos a cambios Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados. Para más información contácteme

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,50M
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$758,670
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,41M
Yismach Melech Street, en Kfar David, suntuoso ático bañado en luz. Immense salón, 250 m2 terraza con una vista simplemente espectacular del casco antiguo y sus murallas. Gran comedor, cocina moderna abierta, 3 suites. Casa inteligente, 2 plazas de aparcamiento privado y bodega
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Venta – Apartamento familiar renovado, ubicación premium Tel Aviv Situado en una de las zonas más buscadas en el centro norte de Tel Aviv, cerca de Kikar HaMedina y Hayarkon Park, este luminoso apartamento de 96 m2 ofrece una configuración ideal para la vida familiar en un ambiente tranquil…
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanya, Israel
de
$2,665
Nitza Street, Netanya Este apartamento es ideal para los amantes del mar, a pocos pasos de la hermosa caminata de Netanya. Cerca de cafeterías, restaurantes, supermercados y la playa. Detalles del apartamento : Edificio HaTerrassa, frente al mar Edificio de lujo con 3 ascensores Custodio p…
