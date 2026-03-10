Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Nuevo apartamento de 3 habitaciones con balcón y parking
En un nuevo edificio recién entregado (hace un mes), descubra esta magnífica fachada de 3 habitaciones, situada en el segundo piso, ofreciendo servicios modernos y una comodidad óptima.
Con una superficie de 80 m2, completo con un balcón de 11 m2, el apartamento se baña en luz gracias a su exposición orientada al sur. Los volúmenes son armoniosos y perfectamente arreglados, ideales para una vida diaria agradable.
Incluye:
Una luminosa sala de estar que abre al balcón
Dos dormitorios, incluyendo una habitación segura (Mamad)
Un gran baño equipado con bañera
Acabados modernos y limpios
Aparcamiento privado en el sótano
Una propiedad llave en mano, rara en el mercado, perfecta para una residencia principal o una inversión de calidad.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
