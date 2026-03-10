Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Venta – Nuevo apartamento de 3 habitaciones con balcón y parking En un nuevo edificio recién entregado (hace un mes), descubra esta magnífica fachada de 3 habitaciones, situada en el segundo piso, ofreciendo servicios modernos y una comodidad óptima. Con una superficie de 80 m2, completo con un balcón de 11 m2, el apartamento se baña en luz gracias a su exposición orientada al sur. Los volúmenes son armoniosos y perfectamente arreglados, ideales para una vida diaria agradable. Incluye: Una luminosa sala de estar que abre al balcón Dos dormitorios, incluyendo una habitación segura (Mamad) Un gran baño equipado con bañera Acabados modernos y limpios Aparcamiento privado en el sótano Una propiedad llave en mano, rara en el mercado, perfecta para una residencia principal o una inversión de calidad.