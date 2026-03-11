  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanya, Israel
$752,400
7
ID: 34533
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Ussishkin, 19

Sobre el complejo

Apartamento con una vista muy espaciosa, muy clara y completamente sin obstáculos Situe tiene dos pasos del kikar y la playa Excelente apartamento para vivienda o inversión

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$904,134
Otros complejos
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$1,03M
Una ciudad costera de rápido crecimiento, Natanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Calle Jerusalén, a solo 2 minutos de las playas, este apartamento antiguamente 5 habitaciones convertidas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes en 130 m2. Situa…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo cen…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,41M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Agencia
Immobilier.co.il
