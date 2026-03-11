  1. Realting.com
  Israel
  Ra'anana
  Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Ra'anana, Israel
$987,525
5
ID: 34183
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

Sobre el complejo

Apartamento de 4 habitaciones con mamá. 2 baños. terraza de 12 m2 . 4a planta. cocina moderna. Cerca de todas las tiendas.

Ra'anana, Israel
