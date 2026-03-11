  1. Realting.com
  Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Hadera, Israel
$465,548
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

BZH Pequeño, muy lindo apartamento de 3 habitaciones exclusivo en el corazón del centro de la ciudad y tranquilo en Hadera! Características: - Apartamento 3 habitaciones de unos 70 m2, - Terrace, - En el cuarto piso de 6, - Ascensor, - Cadastre! - ¡Gran ubicación! - ¡Gran precio! Al pie del edificio, un supermercado Carrefour, un jardín para niños y a pocos minutos de la estación de autobuses y carreteras. Cerca de la comunidad francófona Kavod Hatorah. ¡Excelente inversión! Alquiler Premium! Raphel Benguigui, RE/MAX Hadera Licencia profesional 313736

Hadera, Israel
Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Hadera, Israel
de
$465,548
