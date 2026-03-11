Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Esta excepcional propiedad es una mezcla única de historia, lujo y diseño cultural. Ubicado en un edificio otomano centenario, en el corazón del casco antiguo de Jaffa, se ha transformado en una residencia privada de estilo marroquí, combinando magníficos elementos étnicos y arquitectónicos originales de la región.
Situado en la plaza Kedumim, la casa ofrece comodidad sin igual, con una proximidad al mar, el animado mercado de pulgas, lugares de entretenimiento, centros comerciales y fácil acceso a la estación de tranvía. La propiedad tiene un tradicional hammam marroquí en la planta baja, que ofrece una experiencia auténtica y relajante.
La terraza en la azotea es amplia e ideal para organizar eventos, mientras que el balcón ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar y los alrededores históricos del casco antiguo de Jaffa.
Características principales:
- Superficie interior: 231 m2
- Terraza en la azotea: 91 m2 con vistas panorámicas al mar y al casco antiguo de Jaffa
- Terraza: 14 m2
- Orientación: Oeste, Norte, Sur
- Amplio hall de entrada
- Sala de estar separada con acceso a la terraza
- Cocina de diseño, totalmente equipada y personalizada
- Habitaciones: 2, situado en la planta baja para más privacidad
- Hermoso hammam marroquí
- Techos altos por toda la casa
- Sistema de calefacción por suelo radiante en baños
- Tecnología inteligente de automatización casera
- Espacios de estacionamiento: 2
Esta extraordinaria casa no es sólo una joya inmobiliaria, sino también un cálido y acogedor santuario que armoniza la elegancia y el patrimonio cultural.
