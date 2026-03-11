Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem

En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso. El apartamento consta de 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno. El apartamento tiene 2 baños, 3 aseos, una habitación segura (Mamad) y aparcamiento privado. No hay bodega / trastero. Excepcional ubicación en el centro de la ciudad, cerca de tiendas y tranvía, y a poca distancia de Old Town, Mamilla y los principales hoteles. Muy raro, ideal para vivienda o inversión de calidad.