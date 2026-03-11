  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem

Appartement a vendre haneviim jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$2,66M
;
10
ID: 34532
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso. El apartamento consta de 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno. El apartamento tiene 2 baños, 3 aseos, una habitación segura (Mamad) y aparcamiento privado. No hay bodega / trastero. Excepcional ubicación en el centro de la ciudad, cerca de tiendas y tranvía, y a poca distancia de Old Town, Mamilla y los principales hoteles. Muy raro, ideal para vivienda o inversión de calidad.

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
