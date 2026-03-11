Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso.
El apartamento consta de 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno.
El apartamento tiene 2 baños, 3 aseos, una habitación segura (Mamad) y aparcamiento privado.
No hay bodega / trastero.
Excepcional ubicación en el centro de la ciudad, cerca de tiendas y tranvía, y a poca distancia de Old Town, Mamilla y los principales hoteles.
Muy raro, ideal para vivienda o inversión de calidad.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
