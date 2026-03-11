  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Appartement dexception

Barrio residencial Appartement dexception

Jerusalén, Israel
de
$1,29M
;
8
ID: 34519
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

Sobre el complejo

Apartamento excepcional en Mekor Haim, cerca de Baka y Emek Refaim Situado a los pies del parque Hamesila, en un nuevo y lujoso edificio boutique (con elegante vestíbulo, ascensor Shabat y aparcamiento subterráneo). Apartamento de 4 habitaciones de 93m2 más balcón de 9m2 donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado. Características: ✨ Luminoso natural y materiales nobles en todos los espacios ✨ Calefacción terrestre, aire acondicionado central ✨ Apósitos personalizados en las habitaciones ✨ Acabados de alta gama, hasta los detalles más pequeños Cocina americana: Un espacio diseñado a medida que combina elegancia y funcionalidad modernas. Fabricado con mármol de alta gama, la cocina está equipada con electrodomésticos integrados y una isla central que sublime todo. Una obra de arte real donde el diseño y la practicidad se encuentran. Beneficios adicionales: ✅ Amplia plaza de aparcamiento subterráneo con bodega adyacente ✅ Línea de tranvía del futuro en proximidad inmediata ✅ Ubicación ideal: 4 minutos a pie de Kanyon Hadar, cerca de los supermercados (Rami Levy/Osher Ad) y de las sinagogas de las comunidades francesas.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Appartement dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
