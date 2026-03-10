  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique maison

Barrio residencial Magnifique maison

Jerusalén, Israel
de
$5,71M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34859
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emek Refaim, 42

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermosa casa 7 habitaciones (300 m2) en 3 niveles con ascensor privado, jardín privado (175 m2), bonita terraza en la azotea (100 m2), tranquila, pastoral y verde, 2 plazas de aparcamiento, 2 grandes bodegas, sótano, derecho de construcción

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israel
de
$808,830
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique maison
Jerusalén, Israel
de
$5,71M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
4 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral en Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Mostrar todo Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Israel
de
$652,080
BZH El Departamento francés de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta un exclusivo apartamento de 4 habitaciones en el prestigioso complejo SOHO. - Dentro del complejo moderno muy buscado, por encima del Beth Habad francófono de Hadera, - 4 piezas bien ordenadas de unos 105 m2, - terraz…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Israel
de
$771,210
Calle Yehuda Hanassi, en el barrio buscado de Kiryat Sanz en Netanya, en un entorno residencial tranquilo y bien merecido. Apartamento de 4 habitaciones con Mamad, unos 110 m2, situado en la 5a planta en 6. Construcción renovada y fortalecida en el marco de un proyecto TAMA 38 recientement…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir