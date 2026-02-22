Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
apartamento 5 habitaciones Kineret 2, en un edificio bajo de 4 plantas con sólo 2 apartamentos por piso.
Incluye una mamada (habitación segura), un balcón y por supuesto un ascensor.
Espacioso apartamento, muy luminoso, con magníficas vistas.
Ubicación ideal: A 1 minuto a pie del centro comercial Yod Alef y a 3 minutos a pie del mar.
Entrada inmediata. Sin muebles.
