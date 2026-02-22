  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage

Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage

Asdod, Israel
de
$1,975
;
7
Dejar una solicitud
ID: 33590
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
apartamento 5 habitaciones Kineret 2, en un edificio bajo de 4 plantas con sólo 2 apartamentos por piso. Incluye una mamada (habitación segura), un balcón y por supuesto un ascensor. Espacioso apartamento, muy luminoso, con magníficas vistas. Ubicación ideal: A 1 minuto a pie del centro comercial Yod Alef y a 3 minutos a pie del mar. Entrada inmediata. Sin muebles.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$707,256
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,09M
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ascalón, Israel
de
$862,125
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Asdod, Israel
de
$561,165
Está viendo
Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Asdod, Israel
de
$1,975
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$893,475
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca del paseo marítimo de HaMesila Park que conduce directamente a Moshava Germanit , a pocos minutos del centro comercial Hadar y los supermercados Talpiot - todo está a poca distancia! En un nuevo edificio de tiendas construido por un desarrollador de c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Jerusalem – Distrito de Mamilla – Oficinas de Alquiler Situado en el segundo y último piso, una bandeja completa de 809 m2 crudo, con vista a las murallas de Jerusalén. Alquiler mensual: 118 000 Gastos de gestión: 24.270 mensuales
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$617,595
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir