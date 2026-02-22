  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Barrio residencial 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Tel-Aviv, Israel
$2,04M
3
ID: 33453
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

nuevo apartamento en un encantador edificio idealmente situado cerca del parque Hayarkon y a 400 m de la playa en el corazón de la ciudad en una calle tranquila a 2 pasos de tiendas y metro 3.5 piezas. 90 m2 espacio habitable .terrace de 7m2 . acabados de alta gama. calefacción por suelo radiante. Aire acondicionado VRF. posibilidad de estacionamiento en el edificio

Tel-Aviv, Israel
