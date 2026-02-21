  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Asdod, Israel
de
$736,725
20/2/26
$736,725
16/3/25
$660,115
24/2/25
$661,995
;
6
Dejar una solicitud
ID: 25163
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Gunshot! en venta apartamento rue Rogozin para renovar la vista al mar! El valor de este producto una vez renovado puede exceder de 3 millones... Mamad, aire acondicionado, aparcamiento, muy central. Edificio con 2 ascensores incluyendo uno de shabat

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$924,825
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Israel
de
$962,445
Barrio residencial Bon emplacement
Jerusalén, Israel
de
$1,31M
Está viendo
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Asdod, Israel
de
$736,725
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,82M
Great potential. 124 m2 according to arnona. Terrace. Parking Duplex 4,5 pieces including mamad Full sea view stunning
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Mostrar todo Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
El centro de HaNevi'im. Un edificio boutique ideal para la inversión (con 10.000 shekels) o para vivir allí. 3 habitaciones, 70 m2, 3a planta con ascensor, balcón de 10 m2. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Apartamento en venta en Baka, Bostan district, Apartamento de 4 habitaciones en un encantador edificio en Bamberger Street Amplio 114m2, Soucca balcón, Shabat ascensor, 2 plazas de aparcamiento, almacenamiento, mamá
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir