  Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Asdod, Israel
$1,99M
20/2/26
$1,99M
28/3/25
$1,78M
4/2/25
$1,76M
26/12/24
$1,77M
5
ID: 23683
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Wilhelm Roentgen, 12

Sobre el complejo

Villa independiente en venta en Ashdod desde 1996 280m2 espacio habitable en una parcela de 510 m2 con enorme potencial para el comprador que quiere hacer trabajo y convertirlo en un diamante

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

