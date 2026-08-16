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Propiedades residenciales en venta en Distrito de Jerusalén, Israel

;
Jerusalén
113
Mate Yehuda Regional Council
18
Jerusalén Oeste
9
Beit Shemesh
4
276 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Helets Street. Edificio reciente, 5 habitaciones transformadas en 4, 135 m2, 2 terrazas de 1…
$2,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 65 m²
Magnífico apartamento de 3,5 habitaciones en la 5a planta con vistas excepcionales • Aparta…
$997,100
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 141 m²
SOLD OUT – HOLYLAND, JERUSALEM Apartamento 4,5 habitaciones, 141 m2, originalmente 5 habita…
$1,76M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 130 m²
En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy lu…
$2,87M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 90 m²
Venta en el distrito de Gila, Apartamento 4 habitaciones, 90 m2, 4a planta con ascensor, el …
$776,741
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 78 m²
Venta en Kiryat Shmuel, cerca de Rehavia, apartamento de 3 habitaciones con 78 m2 (arnona) y…
$1,08M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 83 m²
4 habitaciones luminosas Cocina elegante y moderna 3 amplios dormitorios 2 baños, uno con ba…
$966,680
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 107 m²
Situado en una de las zonas más prestigiosas y buscadas de Jerusalén, a pocos minutos a pie …
$3,35M
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Apartamento 2 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 2
Área 67 m²
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 3 edificios, in…
$777,400
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 80 m²
En el corazón de Talbiey muy agradable 4 habitaciones de 75 m2 registrados con salida al jar…
$1,08M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 111 m²
Apartamento con techos altos y suelos originales en una casa árabe real. En el primer y últi…
$2,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 2
Área 53 m²
Nuevo proyecto Katamon Jerusalén de 2 a 5 habitaciones, áticos y jardín planta baja Situado …
$811,200
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Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 80 m²
Usted compra una 4 habitaciones - usted consigue 132 m2 + una terraza de 25 m2 !! Nuevo edi…
$997,100
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 180 m²
Dream ático 5 habitaciones 140 m2 + Terraza Soucca 40 m2 Piso 23 de 24 Impresionantes vistas…
$2,55M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 102 m²
Apartamento excepcional en Mekor Haim, cerca de Baka y Emek Refaim Situado a los pies del p…
$1,40M
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Casa de campo 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 165 m²
Magnífica casa unifamiliar de 5 habitaciones pareado como nuevo! Entrada privada desde la ca…
$2,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 3
Área 75 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,06M
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Apartamento 2 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 2
Área 32 m²
? ¿050.000 en el centro de Jerusalén? Sí, existe. ? Ideal para una inversión! ? Centro – R…
$692,900
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Apartamento 5 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 5
Área 108 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,44M
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
¿Busca un apartamento con un acabado excepcional, que ofrece grandes espacios, privacidad y …
$2,13M
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Apartamento 6 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 6 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 6
Área 235 m²
En el famoso proyecto Holyland, suntuoso ático en venta que ofrece vistas panorámicas de tod…
$4,36M
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 117 m²
Excelente trato en un nuevo edificio Cerca del tranvía de luz, con una magnífica vista Hermo…
$1,40M
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 166 m²
Apartamento 5 habitaciones - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balcón 12 m2 – (soucca 4m2), 5to…
$1,86M
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Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Magnífico ático en venta en Jerusalén, en el distrito de Talpiot! Nuevo edificio 11a planta …
$2,19M
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 90 m²
Exquisito Apartamento de Lujo en el Corazón de Jerusalén Experimente el epítome de lujo viv…
$1,81M
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 133 m²
Nuevo apartamento de 5 habitaciones de 133m2 con 22m2 de terraza disponible en los pisos 14,…
$1,47M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 117 m²
Hermosas 4 habitaciones en venta en el corazón de Har Homa con una superficie de 117 m2 + 2 …
$794,735
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 109 m²
La nueva fase del famoso complejo residencial Holyland incluirá una torre alta junto a 2 edi…
$1,44M
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Apartamento 4 habitaciones en Beit Shemesh, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Shemesh, Israel
Habitaciones 4
Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado ju…
$878,800
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 165 m²
Dream ático, en la planta 24, 140 metros cuadrados construidos y 25 metros cuadrados de terr…
$2,31M
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Tipos de propiedades en Distrito de Jerusalén

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Distrito de Jerusalén, Israel

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