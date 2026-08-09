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Propiedades residenciales en venta en Jerusalén, Israel

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apartamentos
130
casas independientes
6
254 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 103 m²
Situado en la 4a planta de un edificio recién construido y perfectamente mantenido, este apa…
$1,47M
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
En un entorno tranquilo y residencial, descubra esta magnífica planta baja de jardín complet…
$3,56M
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
¿Busca un apartamento con un acabado excepcional, que ofrece grandes espacios, privacidad y …
$2,10M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 85 m²
Apartamento en venta en Jerusalén, en una calle deseada en el distrito de Har Homa. Ubicació…
$929,070
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 66 m²
Luminoso apartamento con 2 terrazas y parking – Jerusalén Situado en una de las calles más a…
$1,16M
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 58 m²
Apartamento en venta – Rue Rabbi Hisda 58 metros cuadrados en el catastro. Lanzamiento de ap…
$1,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 80 m²
Apartamento de 3 habitaciones de 90m2 con jardín de 80m2 situado en el cruce de dos distrito…
$1,63M
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 71 m²
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca del paseo marítimo de HaMesila Park que conduce dire…
$949,050
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 133 m²
Nuevo apartamento de 5 habitaciones de 133m2 con 22m2 de terraza disponible en el piso 14-15…
$1,30M
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Ático Ático 6 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 6
Área 133 m²
Nuevo proyecto Ramat Sharet Jerusalén, frontera Bet Hagan Compuesto por 2 edificios de 19 p…
$4,00M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 94 m²
4 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pasto…
$1,03M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
En el codiciado distrito de David HaReuveni en Jerusalén, en el corazón de un ambiente relig…
$1,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 78 m²
Venta – 2a planta sin ascensor (36 pasos) Pequeño edificio de piedra en Jerusalén – sólo 6 a…
$935,688
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 60 m²
Cerca de tiendas y tranvía, ascensor, mamá, 62 m2, aparcamiento cubierto. 2650000 Ch
$882,450
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Apartamento 2 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 2
Área 55 m²
Referencia: JR 108 Nuevo proyecto de 5 edificios de almacén, 8 plantas cada uno Distrito: Mo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 2
Área 36 m²
En el corazón del centro de la ciudad de Jerusalén, en una calle peatonal perpendicular a Be…
$524,825
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 90 m²
Venta en el distrito de Gila, Apartamento 4 habitaciones, 90 m2, 4a planta con ascensor, el …
$776,741
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 95 m²
Una rara oportunidad en Baka Dereh Belén Street - comprar un apartamento de 3 habitaciones y…
$929,690
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 89 m²
Baka, dereh beit Lehem 49, sobre una casa auténtica, 2a planta sin ascensor, 4 habitaciones …
$1,09M
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 166 m²
Apartamento 5 habitaciones - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balcón 12 m2 – (soucca 4m2), 5to…
$1,86M
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 72 m²
Amplio apartamento de 3 habitaciones, nuevo contratista, alojamiento en unos 3 meses. Servic…
$959,680
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 123 m²
✨ Situado en la 15a planta del 24, con vistas panorámicas excepcionales. ? Tamaño del aparta…
$1,62M
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Villa 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Villa 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 300 m²
Referencia: J1 Distrito: Ramat Denya Villa de lujo en alquiler – vacaciones Hermosa y espaci…
Precio en demanda
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 167 m²
ático de 5 habitaciones 167m2 con 44m2 terraza, 17 Bayit Vegan Jerusalem Exclusivamente, mag…
$2,04M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 102 m²
Apartamento excepcional en Mekor Haim, cerca de Baka y Emek Refaim Situado a los pies del p…
$1,38M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 94 m²
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem …
$1,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
Barrio de Rehavia, ubicación central. 4 habitaciones 100 metros cuadrados, apartamento con m…
$1,95M
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Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 70 m²
El centro de HaNevi'im. Un edificio boutique ideal para la inversión (con 10.000 shekels) o …
$1,12M
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 146 m²
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos …
$1,50M
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Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 100 m²
For sale Jerusalem, har-homa Shlav beth, rue Harav Moshe Halfon Hacohen, close to all ameni…
$914,695
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Parámetros de las propiedades en Jerusalén, Israel

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