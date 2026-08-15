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Propiedades residenciales en venta en Herzliya, Israel

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apartamentos
10
casas independientes
13
26 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Referencia NHR 105-4 Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Herzliya Este es un edificio…
$1,51M
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Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 2
Área 42 m²
Referencia NHR 102-2 Es un nuevo edificio Bauhaus de 6 plantas con un hermoso vestíbulo y ap…
$963,300
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Apartamento 4 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 85 m²
Apartamento de 4 habitaciones cerca de la Universidad Reichman. Miklat en el edificio. Situa…
$943,020
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 2
Área 45 m²
Referencia: HR 139 Herzliya En el puerto deportivo, ubicación excepcional 2 habitaciones de …
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 2
Área 58 m²
Referencia: HR 133 Distrito: Herzliya Pituah, primera línea de mar 2 piezas Superficie de 58…
$1,35M
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Villa 7 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 7 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 7
Área 247 m²
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Un potencial de restauración .gran pot…
$2,26M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 10 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 10 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 10
Área 1 082 m²
La Residencia Zamenhof es una propiedad extraordinaria que encarna la privacidad, el lujo y …
$15,74M
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Villa 5 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 5 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 5
Área 330 m²
Situado en uno de los barrios más prestigiosos de Israel, a solo 400 metros de la costa, est…
$7,20M
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Dúplex 4 habitaciones en Herzliya, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 136 m²
magnífico dúplex situado entre el bisel y la playa mestistim ( namal tel aviv ) 4.5 habitaci…
$2,21M
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Apartamento 1 habitación en Herzliya, Israel
Apartamento 1 habitación
Herzliya, Israel
Habitaciones 1
Área 1 250 m²
Referencia: HR 134 Distrito: Herzlia Pituah ¡Buena oportunidad de no perderte! Gran parcela …
$9,06M
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Villa 7 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 7 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 7
Área 247 m²
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Renovar. gran potencial. posibilidad d…
$2,01M
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Dúplex 4 habitaciones en Herzliya, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 122 m²
Hermoso dúplex situado entre Dizengoff y el mar. 93 m2 sala de estar + balcón + terraza en l…
$2,02M
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Apartamento 5 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 5
Área 118 m²
Hermoso apartamento de 5 habitaciones situado en el centro de Herzliya. Cerca de todas las c…
$1,35M
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Apartamento 3 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 3
Área 81 m²
MAGNIFICENTE 3 HABITACIONES CONSTRUCCIÓN EN EL NEIGRO DE BASEL TEL AVIV. SERVICIOS DE ALTO C…
$1,63M
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Apartamento 4 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 90 m²
Referencia: HR 104 Distrito: Herzliya Pituah en la primera línea del mar en una hermosa resi…
$2,54M
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Apartamento 3 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 3
Área 85 m²
En un nuevo edificio, muy bonito apartamento con una superficie de 85m2 Consta de 3 habitaci…
$1,69M
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Villa 6 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 6 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 6
Área 400 m²
Referencia: HR 128 Distrito Hertzelia Pitouah Hermosa villa moderna En una calle tranquila 4…
$7,27M
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Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 2
Área 99 m²
Este excepcional apartamento frente a la playa se encuentra en Herzliya Pituach, a solo 200 …
$2,53M
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05M
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Impresionante villa nueva en venta en Herzliya Pituach, ubicada en el lado occidental de la …
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 200 m²
Little Paris, un cóctel de arte, cultura y arte culinario, The Cherry of Tel Aviv –, hay muc…
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 673 m²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Herzliya, Israel
Apartamento 1 habitacion
Herzliya, Israel
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ideal investment for enjoying and renting- a gorgeous apartment for sale at the Herzliya Mar…
$1,78M
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 820 m²
La villa más hermosa en venta en Israel, ubicada en el barrio de élite y exclusivo del barri…
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Una magnífica villa con piscina, cascadas y enormes techos, en la mejor ubicación, la infame…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
$987,447
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