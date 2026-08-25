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Propiedades residenciales en venta en HaSharon Subdistrict, Israel

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Netanya
116
Emek Hefer Regional Council
20
163 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
UP UP
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 11/16
4 Dormitorios Apt, en el 11o piso de un edificio nuevo de 16 pisos, en un nuevo proyecto.Vis…
$940 000
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Vendedor particular
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English, עִברִית
Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 119 m²
Venta – Ático dúplex 5 habitaciones con terraza panorámica y piscina Magnífico ático dúplex…
$2,24M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 116 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,22M
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 130 m²
Apartamento en venta en Netanya! En Nof Hataylet, distrito de Nat600, apartamento de 130 m2,…
$1,44M
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Villa 5 habitaciones en Kadima, Israel
Villa 5 habitaciones
Kadima, Israel
Habitaciones 5
Área 240 m²
Residencias excepcionales en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En…
$2,27M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 148 m²
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mordecai Khayat se complace en invitarle a descubrir nuestr…
$1,82M
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 148 m²
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mordecai Khayat se complace en invitarle a descubrir nuestr…
$2,47M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 130 m²
Proyecto Sun Garden – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en …
$1,19M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 125 m²
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Kha…
$1,04M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 106 m²
Apartamento en venta en Netanya, en el distrito Park Hayam, cerca del centro y a pocos pasos…
$965 260
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 186 m²
Dream ático en venta en Netanya, frente a Ir Yamim y la reserva natural, con una vista al ma…
$2,30M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 125 m²
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Kha…
$1,06M
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Apartamento 7 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 7 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 7
Área 260 m²
Referencia: NT 217 Por el mar Precioso ático dúplex 7 piezas 260 m2 + 150 m2 terraza con vis…
$3,34M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 137 m²
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Kha…
$1,33M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 187 m²
En el corazón de la ciudad, disfrutando de una ubicación premium a los pies de Kikar, descub…
$3,14M
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Villa 5 habitaciones en Kadima, Israel
Villa 5 habitaciones
Kadima, Israel
Habitaciones 5
Área 240 m²
Apartamentos en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón d…
$2,34M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
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Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 158 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$2,30M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 113 m²
Apartamento en venta en el centro de Netanya, cerca de Shuk, Mall y estación central de auto…
$817 966
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Villa 5 habitaciones en Kadima, Israel
Villa 5 habitaciones
Kadima, Israel
Habitaciones 5
Área 240 m²
Residencias excepcionales en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En…
$2,34M
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Apartamento 5 habitaciones en Tel Mond, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Tel Mond, Israel
Habitaciones 5
Área 147 m²
Sentada en el moschav de Tel mond. Ambiente pastoral. A 10 minutos de Natanya. Gran apartame…
$1,30M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
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Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Kha…
$985 300
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Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 128 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 3
Área 90 m²
Hermoso apartamento en venta en el centro de Netanya cerca de Shuk, centro comercial y estac…
$734 800
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Apartamento 3 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 3
Área 72 m²
Pequeño apartamento de 3 habitaciones situado en el sexto piso, muy luminoso. Renovado hace …
$577 607
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
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Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 114 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,32M
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Villa 5 habitaciones en Kadima, Israel
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Kadima, Israel
Habitaciones 5
Área 235 m²
Residencias excepcionales en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En…
$1,90M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
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Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 148 m²
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcion…
$2,28M
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Villa 5 habitaciones en Kadima, Israel
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Kadima, Israel
Habitaciones 5
Área 240 m²
Apartamentos en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón d…
$2,10M
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Apartamento 1 habitación en Netanya, Israel
Apartamento 1 habitación
Netanya, Israel
Habitaciones 1
Área 30 m²
Para independencia o inversión !!! En el corazón de la calle Natanya / Smilansky - oficina 3…
$133 600
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Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
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Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 144 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$2,03M
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Tipos de propiedades en HaSharon Subdistrict

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en HaSharon Subdistrict, Israel

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