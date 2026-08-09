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Propiedades residenciales en venta en Netanya, Israel

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apartamentos
114
casas independientes
8
130 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 3
Área 98 m²
Edificio en construcción - Centro de la ciudad Netanya 10 minutos a pie de Kikar y el mar. D…
$699,300
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 129 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,41M
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Apartamento 6 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 225 m²
Apartamento de lujo en venta en Netanya en primera línea del centro de la ciudad! Apartament…
$3,46M
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 125 m²
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Kha…
$1,00M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 116 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,19M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 130 m²
Apartamento en venta en Netanya! En Nof Hataylet, distrito de Nat600, apartamento de 130 m2,…
$1,29M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 147 m²
Inversionista especial. 4 habitaciones - 147 m2 completamente reformadas. 2 baños. Muy cerca…
$899,100
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 125 m²
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Kha…
$1,05M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 148 m²
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mordecai Khayat se complace en invitarle a descubrir nuestr…
$2,02M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 138 m²
YR YAMIM - edificio de pie cerca del mar y centro comercial. 4 habitaciones - 138m2 + 12 m2 …
$1,38M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 129 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,24M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Excelente caso! Grandes 5 habitaciones con terraza de 25 m2. Vista al mar. 3 baños + 3 aseos…
$1,55M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
RUE REZNIK - PARK FACE Recientes edificio de 4 habitaciones - 120 m2 con balcón de 12 m2 Gra…
$982,350
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 130 m²
Proyecto Sun Garden – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en …
$1,14M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 148 m²
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mordecai Khayat se complace en invitarle a descubrir nuestr…
$2,22M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 107 m²
Edificio reciente - 4 habitaciones 107 m2 + balcón. Vista abierta. Cerca de servicios y cent…
$815,850
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Kha…
$955,710
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Proyecto Sun Garden – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en …
$1,50M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 129 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,25M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 130 m²
Apartamento en venta en Netanya! En Nof Hataylet, distrito de Nat600, apartamento de 130 m2,…
$1,43M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 161 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$2,15M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 124 m²
Proyecto Sun Garden – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en …
$1,08M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 114 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,29M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 155 m²
Muy buena ubicación. Hermoso pequeño ático de negocios 5 piezas con un salón muy grande. Bon…
$1,08M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Kha…
$1,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 3
Área 84 m²
Referencia: NT 216 Parque de Distrito Hayam. Proyecto de alto nivel con lujoso vestíbulo 4 a…
$1,01M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 116 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 3
Área 82 m²
• Apartamento vendido amueblado y totalmente equipado • Mamad (habitación segura) • Calentad…
$762,570
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 186 m²
Dream ático en venta en Netanya, frente a Ir Yamim y la reserva natural, con una vista al ma…
$2,29M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Ático de 140 m2 con terraza de 120 m2. Ascensor, aparcamiento incluido. Apartamento completa…
$1,17M
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Parámetros de las propiedades en Netanya, Israel

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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