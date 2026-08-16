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Propiedades residenciales en venta en Distrito Central, Israel

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Netanya
117
Ra'anana
21
Ra'anana
69
Rishon LeZion
40
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329 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Rosh HaAyin, Israel
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Apartamento 4 habitaciones
Rosh HaAyin, Israel
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
🏡 Venta en Rosh HaAin ← Psagot Afek DistrictOfrecemos a la venta un apartamento de 4 habitac…
$750,000
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Isrealty
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 106 m²
Referencia NNT 108-4 Nuevos apartamentos de 4 habitaciones, Netanya. En un magnífico proyec…
$895,700
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 102 m²
En el barrio Galey Yam de Netanya, un nuevo barrio, que incluye espacios verdes, escuelas y …
$976,144
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Apartamento 3 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 3
Área 80 m²
Situado en Rivka Gover Street en Raanana, esta propiedad de 3,5 habitaciones ofrece una supe…
$909,220
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Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 144 m²
Momento Netanya Project Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de…
$1,89M
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Apartamento 3 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 3
Área 86 m²
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyec…
$1,31M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 2
Área 51 m²
HaGalil Raanana Project Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyect…
$743,600
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Apartamento en Rishon LeZion, Israel
Apartamento
Rishon LeZion, Israel
Área 70 m²
Apartamento 3.5 habitaciones en venta Jerusalem Street – Rishon LeZion ¿Busca un apartamento…
$581,360
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Ático Ático 4 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 130 m²
POR VENTA: lujoso ático en el centro de la ciudad, en una calle tranquila. Situado en un nue…
$1,31M
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 99 m²
HaGalil Raanana Project Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyect…
$1,25M
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Apartamento 3 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 3
Área 105 m²
En el centro de la ciudad, cerca del descenso al mar y las comodidades. Edificio renovado. G…
$760,500
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Apartamento 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 110 m²
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyec…
$1,42M
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Ático Ático 4 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 4
Área 96 m²
Quartier Ramez, Rishon LeZion Proyecto residencial único en la zona muy solicitada de Ramíre…
$1,27M
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Apartamento 3 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 3
Área 74 m²
Muy luminoso 3 habitaciones en el centro de Raanana, con mirpeset de 15 m2, bonita cocina, a…
$976,820
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Villa 8 habitaciones en Ra'anana, Israel
Villa 8 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 8
Área 440 m²
✨ Casa independiente de lujo con piscina – East Raanana ✨En una de las zonas más buscadas de…
$6,05M
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Dúplex 4 habitaciones en Netanya, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 124 m²
Tres gros potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Parking Duplex 4,5 pieces dont mamad Pl…
$1,96M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 116 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,14M
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Dúplex 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 158 m²
Edificio muy reciente de 6 plantas. Encantador dúplex de 5 habitaciones de 158 m2 neto (178 …
$1,77M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Kha…
$970,060
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Apartamento 2 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 2
Área 54 m²
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyec…
$1,01M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 155 m²
Muy buena ubicación. Hermoso pequeño ático de negocios 5 piezas con un salón muy grande. Bon…
$1,08M
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Villa 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
Villa 6 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 208 m²
Referencia: RN 105 Distrito: Akiva, muy buena ubicación, cerca de todas las comodidades Gr…
$2,30M
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 99 m²
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyec…
$1,28M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Ático de 140 m2 con terraza de 120 m2. Ascensor, aparcamiento incluido. Apartamento completa…
$1,18M
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Apartamento 5 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 130 m²
Apartamento en venta en Netanya! En Nof Hataylet, distrito de Nat600, apartamento de 130 m2,…
$1,45M
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Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 144 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$2,05M
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Apartamento 4 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
4.5 habitación apartamento en Brandeis Street Raro y enorme apartamento de 4.5 habitaciones …
$760,500
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Apartamento 4 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
Exclusivo en el distrito de Abramovitch ✨? ? 4 habitaciones, unos 100 m2 en el Tabou (en rea…
$760,500
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 114 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$1,31M
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 116 m²
Edificio renovado – 4 habitaciones – 116 m2 con 3 orientaciones – pequeña vista al mar. Call…
$777,400
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