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Propiedades residenciales en venta en Subdistrito de Ascalón, Israel

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Ascalón
137
Asdod
67
262 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 3
Área 79 m²
Es en la zona en construcción de Agamim que proponemos un proyecto excelente, ideal para la …
$535,730
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
Apartamento de 4 habitaciones de 95 m2 + 12 m2 de terraza en el barrio de la ciudad, con vis…
$557,700
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Ático Ático 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 112 m²
Este mini-penthouse en Ashkelon, situado en la popular zona de Agamim, ofrece una ubicación …
$760,162
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 4
Área 92 m²
Disponible en venta, hermoso apartamento en una tranquila calle pequeña en el centro de Ashd…
$675,662
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 120 m²
Apartamento 5 habitaciones en venta – Rue Mapal HaTanur, Ashkelon Una amplia propiedad con v…
$672,620
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Apartamento 3 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 3
Área 100 m²
a la marina d'ashkelon, rdj 3 pieces avec jardin de 50m2 pleine vue mer
$557,700
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 4
Área 97 m²
Aproveche nuestras oportunidades para hacerse dueño en Ashdod. En el corazón de la ciudad de…
$970,060
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Apartamento 4 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 4
Área 125 m²
Referencia: AS 1016 Distrito: Alef, cerca de todas las comodidades y el mar Grandes 4,5 piez…
$760,500
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Casa de campo 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Casa de campo 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 290 m²
¿? Venta – Casa reformada en Neve Dkalim, Ashkelon Encantadora casa en un nivel 3 habitacio…
$689,770
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
Barrio Neve Adarim. 4 habitaciones en edificio reciente, espaciosas e iluminadas. Muy buen p…
$540,800
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Apartamento 5 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 160 m²
Majestic 5 habitaciones transformadas en 4 en Ashdod "Mar", de alto nivel, planta alta, vist…
$1,27M
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Villa 6 habitaciones en Asdod, Israel
Villa 6 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 6
Área 270 m²
Rara en el mercado: magnífica villa independiente construida en una parcela de 315 m2, que o…
$2,54M
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Casa de campo 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Casa de campo 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Cottage 4.5 habitaciones ubicadas en el centro, en 2 plantas con jardín delantero y trasero.…
$672,620
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Villa 7 habitaciones en Asdod, Israel
Villa 7 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 7
Área 270 m²
Hermosa villa contemporánea que ofrece comodidad y elegancia, idealmente situado a pocos min…
$2,54M
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 112 m²
Cerca del mar, Barrio de la ciudad, cerca de tiendas
$594,880
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Apartamento 4 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Venta en el muy popular barrio francófono de Youd Bet, un hermoso apartamento de 4 habitacio…
$831,480
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Apartamento 5 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 170 m²
¡La perla rara! Apartamento 5 habitaciones en venta en Marina con impresionantes vistas del …
$1,44M
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Apartamento 3 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 3
Área 60 m²
Superb 3 habitaciones, ideal para inversor, situado en una ubicación tranquila en el centro
$463,060
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 154 m²
Afridar 5 habitaciones cerca del mar, inversión reciente y espaciosa
$770,640
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 109 m²
4 piezas nuevas entrada inmediata precio inmejorable
$521,826
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 294 m²
Nivel de jardín en un pequeño edificio 180 m2 de fachada de jardín sin desperdicio de espaci…
$764,745
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Apartamento 5 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 158 m²
Apartamento de 5 habitaciones convertido en 4 en venta en Ashdod en el nuevo distrito "MAR".…
$1,20M
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 162 m²
Garden Rez 5 habitaciones con 2 aparcamiento y una bodega
$1,44M
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Apartamento 5 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 147 m²
Un apartamento de lujo en un programa inmobiliario muy popular en el distrito de Youd Alef! …
$1,10M
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Villa 7 habitaciones en Asdod, Israel
Villa 7 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 7
Área 600 m²
Referencia: AS 973 Distrito: Tet Vav Hermosa villa nueva en 3 plantas 7 piezas Superficie de…
$4,90M
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Apartamento 5 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 192 m²
En venta en la Marina de Ashdod, en la prestigiosa residencia Sea Side, un suntuoso apartame…
$1,79M
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 159 m²
En Venta – Magnífico Apartamento 5 Habitaciones en Torre Dimri, Ashdod Situado en la presti…
$1,61M
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Apartamento 4 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 4
Área 238 m²
Venta – Apartamento de 4 dormitorios en la planta baja en Ashdod Situado en una residencia …
$1,05M
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Ático Ático 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 250 m²
ático en barnea 200m2 habitable con 50 m2 terraza completamente rojo gran potencial
$734,755
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 220 m²
En Venta – Apartamento de 5 habitaciones en la planta baja en Ashkelon, distrito de Afridar …
$758,747
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Tipos de propiedades en Subdistrito de Ascalón

apartamentos
casas independientes

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