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Propiedades residenciales en venta en Ascalón, Israel

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apartamentos
119
casas independientes
14
133 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
¡Buen trato! Hermosas 5 habitaciones en el corazón de la ciudad, completamente renovado, vis…
$626,040
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
$832,500
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 122 m²
Hermoso mini ático 4 habitaciones balcón 18 metros, . Completamente renovado .. Buena ubicac…
$715,950
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Dalet : 4 habitaciones en edificio de pie, cerca de la playa. Gran vista al mar. Alto nivel.…
$1,03M
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 159 m²
En Venta – Magnífico Apartamento 5 Habitaciones en Torre Dimri, Ashdod Situado en la presti…
$1,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 2
Área 42 m²
En el puerto deportivo de Ashkelon, en el edificio Ferreron, a 50 metros del mar, apartament…
$416,250
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Apartamento 3 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 3
Área 77 m²
3 amplias habitaciones en el distrito de Afridar, con vista abierta
$462,870
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Apartamento 3 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 3
Área 90 m²
en el nuevo distrito de Ir Ayayin, nuevo edificio propiedad 3 habitaciones de 80m2 + 10 m2 t…
$494,835
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 294 m²
Nivel de jardín en un pequeño edificio 180 m2 de fachada de jardín sin desperdicio de espaci…
$764,745
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Spacious T5 Barnea Con sótano adyacente
$674,775
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Villa 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Villa 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 250 m²
Referencia: AK 157 Distrito : Afridar, cerca de todas las comodidades y la playa Gran villa …
$1,73M
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Villa 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Villa 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
Neve ilan 4 habitaciones en el centro rue elie Cohen muy buen estado
$509,490
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 124 m²
Rez de jardinería 5 pieces avec Clim central jamás habite
$849,150
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Apartamento 3 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 3
Área 80 m²
apartamento dividido en dos 2pcs con entrada de 5600 nis al mes nuevo apartamento marina con…
$479,840
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Apartamento 3 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 3
Área 80 m²
3 APARTAMENTO DE ROMA BALCONY QUIET AND PLEASANT LOCATION
$347,884
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Ático Ático 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 121 m²
Agamim Quarter - Magnífico ático de 5 habitaciones con gran terraza
$945,720
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
¿? Venta en Ashkelon – Magnífico apartamento de 4 habitaciones en el distrito de Agamim! ???…
$524,825
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 123 m²
Venta – Amplias 5 habitaciones en Agamim con vista al lago Descubre este hermoso apartament…
$569,810
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 114 m²
Una hermosa 4 habitaciones con vistas al mar en un hermoso edificio
$609,390
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 93 m²
En el barrio de Neot Ashkelon, 4 habitaciones alquilaron 3800 NIS para apoderarse de
$472,860
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 123 m²
Venta – Amplias 5 habitaciones en Agamim con vista al lago Descubre este hermoso apartament…
$632,700
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Apartamento de 5 habitaciones con vista al lago parque grande cerca reciente construcción so…
$563,812
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Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 110 m²
Bonitas 5 habitaciones disponibles inmediatamente, en muy buen estado
$566,100
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Apartamento 3 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 3
Área 80 m²
EXCEPTIONAL Vista marítima eterna Primera línea frente al mar pequeño edificio de 3 plantas …
$554,815
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Apartamento 3 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 3
Área 90 m²
BUILDING CLOSEST TO THE BEACH EXCEPTIONAL BREATHTAING VIEW SMALL BUILDING
$554,815
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
4 habitaciones en el centro de la ciudad
$516,150
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 108 m²
En Bat-Yam un apartamento de 4 habitaciones con vistas al mar, invertido, muy buen estado
$616,050
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
Apartamento de 4 habitaciones en la ciudad con vistas al mar eternas de todas las habitacion…
$539,460
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Buena oferta a precios interesantes cerca del nuevo kanyon del puerto deportivo, cerca de au…
$596,070
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Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
4 habitaciones en el nuevo distrito de agamim cerca de los parques con vistas abiertas. pisc…
$503,832
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Parámetros de las propiedades en Ascalón, Israel

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