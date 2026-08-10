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Propiedades residenciales en venta en Surabaya, Indonesia

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2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Peneleh, Indonesia
Casa 5 habitaciones
Peneleh, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
P R O E TO MADURA V I L L A R E S O R T E T O.VILL FOR COMPLEX AREA4, SPALICESLAND - 360 M2B…
$394,000
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Casa 6 habitaciones en Peneleh, Indonesia
Casa 6 habitaciones
Peneleh, Indonesia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Número de plantas 2
M O A   V I L L A   R E S O R T   B A L I Villas from $ 420,000 Deposit only $ 5000 Payback …
$495,000
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