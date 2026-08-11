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Villas en venta en Sanur, Indonesia

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Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Esta moderna villa tropical en Sanur se encuentra en 200m2 de terreno con un edificio de dos…
$235,600
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Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 312 m²
Combinando los tonos cálidos y terrosos del diseño mediterráneo con comodidades modernas prá…
$115,900
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Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
A un paso de todas las instalaciones que Sanur tiene para ofrecer y a sólo 1 kilómetros de M…
$222,677
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