Hoteles en venta en North Kuta, Indonesia

5 propiedades total found
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units en Canggu, Indonesia
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units
Canggu, Indonesia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 500 m²
Piso 3/4
📍 UNIQUE LOCATION – LAST AVAILABLE PLOT at BATU BOLONG BEACH✔El proyecto final disponible en…
$6,30M
Hotel 45 m² en Canggu, Indonesia
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Price starts from; 43,000 USD Welcome to the ELLE Resort & Beach Club, a 5-star beachfront d…
$43,000
Hotel 45 m² en Canggu, Indonesia
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
El precio comienza desde; 43.000 USDBienvenidos al ELLE Resort & Beach Club, un desarrollo f…
$43,000
Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡 en Kerobokan Kelod, Indonesia
Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡
Kerobokan Kelod, Indonesia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 450 m²
Número de plantas 1
Presentamos un complejo de 10 villas privadas de una habitación en uno de los lugares más bu…
$2,70M
Modern Tropical Living Complex in Umalas – A Secure Retreat with Timeless Design en Kerobokan Kelod, Indonesia
Modern Tropical Living Complex in Umalas – A Secure Retreat with Timeless Design
Kerobokan Kelod, Indonesia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
Nestled in Umalas, one of Bali’s most balanced and desirable areas between Seminyak and Bera…
$1,99M
