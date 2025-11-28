Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Canggu
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Canggu, Indonesia

bienes raíces comerciales
8
Hotel Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units en Canggu, Indonesia
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units
Canggu, Indonesia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 500 m²
Piso 3/4
📍 UNIQUE LOCATION – LAST AVAILABLE PLOT at BATU BOLONG BEACH✔El proyecto final disponible en…
$6,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 45 m² en Canggu, Indonesia
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Price starts from; 43,000 USD Welcome to the ELLE Resort & Beach Club, a 5-star beachfront d…
$43,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Hotel 45 m² en Canggu, Indonesia
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
El precio comienza desde; 43.000 USDBienvenidos al ELLE Resort & Beach Club, un desarrollo f…
$43,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
NotarNotar
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir