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Villas cerca del club de golf en venta en Kuta Selatan, Indonesia

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1 propiedad total found
Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Villas de lujo Freehold Lombok, oportunidad en uno de los puntos de entrada más accesibles e…
$85,000
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Parámetros de las propiedades en Kuta Selatan, Indonesia

con Jardín
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