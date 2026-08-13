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Villas en venta en Kerobokan, Indonesia

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28 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 140 m²
Villa lista para un cómodo negocio de alquiler y vida en Bali!Villa acogedora en Kerobokan e…
$245,000
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Villa 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Villa lista con 3 dormitorios para vivir y alquilar en Bali!Villa moderna en Kerobokan es un…
$300,000
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
Kerobokan, Indonesia
$279,000
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Situado en la zona residencial establecida de Kerobokan, cerca de tiendas y restaurantes, es…
$122,000
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Villa 4 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 185 m²
Número de plantas 2
Villa moderna en venta en Kerabokan, Bali!Oferta única: amplia villa de 3 dormitorios en una…
$425,000
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Villa en Kerobokan Kaja, Indonesia
Villa
Kerobokan Kaja, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Experimenta la vida minimalista moderna con esta nueva villa de 4 dormitorios situada en una…
$237,900
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Villa 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
Villa moderna con 2 dormitorios y amplia terraza con vistas a campos de arroz (Bali)Casa Mak…
$179,000
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
Kerobokan, Indonesia
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
Kerobokan, Indonesia
$164,296
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
Kerobokan, Indonesia
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Villa en Kerobokan, Indonesia
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Villa 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Acogedora villa con 2 dormitorios y una terraza encimera con vistas a los campos de arroz (B…
$165,000
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Villa en Kerobokan, Indonesia
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Villa en Kerobokan, Indonesia
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Situado en el bolsillo cada vez más popular de Semer de Kerobokan, esta nueva villa de 1 dor…
$128,100
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Villa 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 159 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en una villa premium totalmente amueblada en Bali con al…
$492,757
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Villa 5 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 479 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en una villa premium en Bali con alto potencial de renta…
$1,03M
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Villa en Kerobokan, Indonesia
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Villa
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Situado en Kerobokan, con fácil acceso a Seminyak y Denpasar, esta villa ensuite de tres dor…
$222,650
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 710 m²
Situado en el corazón de Umalas, esta villa de 1 dormitorio compacta pero bellamente diseñad…
$119,560
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Villa 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villa lista con jardín tropical en la zona de Umalas!Villa Bebop es una elegante villa de 2 …
$245,000
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Villa 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 194 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en una villa premium en Bali con altos ingresos de alqui…
$591,613
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Área 55 m²
Situado en el bolsillo cada vez más popular de Semer de Kerobokan, esta nueva villa de 1 dor…
$128,100
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Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 2
Proyecto de residencia personal o de inversión rentable.Alquiler de tierra por 23 años. La p…
$290,000
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$155,169
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Villa 4 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 1
Villa Hacienda es tu llave en mano y negocio en Bali!Tenemos todos los permisos de construcc…
$470,000
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Villa 4 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 196 m²
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Villa de tres dormitorios SANTANI VILLA 2 en Changu, donde la comodidad moderna cumple con e…
$370,000
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