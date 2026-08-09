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Villas en venta en Kediri, Indonesia

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Villa 3 habitaciones en Kaba kaba, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kaba kaba, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 181 m²
Villa Premium con vistas a la selva y al río en la zona de Kabakaba!Villa en el proyecto PRE…
$900,000
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Agencia
DDA Real Estate
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