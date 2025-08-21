Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Jabung, Indonesia

2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Jabung, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Jabung, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
🏡READY 3-BEDROOM VILLA (200 m2) + OFFICEDesarrollador: ALEX VILLASProyecto: COMPLEX 5📍Ubicac…
$700,000
Apartamento 2 habitaciones en Jabung, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Jabung, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
The First Investment Hotel in the Heart of Nuanu Creative City (Bali)Esto no es sólo un hote…
$50,000
