Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Gianyar
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Gianyar, Indonesia

Ubud District
4
Ubud
3
5 propiedades total found
A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud en Pejeng, Indonesia
A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud
Pejeng, Indonesia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
Situado en la cima de una colina pintoresca en Ubud, Apartments ofrece impresionantes vistas…
$3,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Hotel en Ubud, Indonesia
Hotel
Ubud, Indonesia
Número de plantas 2
An Exceptional Bali Real Estate Investment — Fully Renovated 26-Room Boutique Hotel in Ubud …
$6,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities en Ubud, Indonesia
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonesia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 1
Set in the cultural heart of Bali, this 720 m² coworking and private office complex in Ubud …
$820,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Propiedad comercial 45 m² en Ubud District, Indonesia
Propiedad comercial 45 m²
Ubud District, Indonesia
Área 45 m²
¡Proyecto comercial! Proyecto VIP PRE-SALE 🚨Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibi…
$100,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm en Ubud, Indonesia
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm
Ubud, Indonesia
Número de plantas 1
Tucked away in the lush landscapes of Kenderan, Tegallalang, this enchanting retreat offers …
$1,51M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Gianyar

hoteles
Realting.com
Ir