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Propiedades residenciales en venta en East Kalimantan, Indonesia

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apartamentos
15
casas independientes
32
47 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Número de plantas 2
Villa complex on Bingin with panoramic ocean views. A new project from a French developer. T…
$431,783
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Villa 4 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 2
The hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique o…
$537,330
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Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 5
A unique apartment hotel on the first coastline. The complex was designed by an eminent Brit…
$253,313
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/3
Apartments in a boutique hotel in a large complex near Melasti beach. Complex: 3 autonomous …
$86,357
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Villa 2 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
The new villa complex project is a villa right on the shore with stunning views of the ocean…
$278,260
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Villa 4 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 158 m²
Número de plantas 2
A complex of 15 exclusive private villas, located just 50 meters from Seseh Beach. High qual…
$630,890
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Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$139,131
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Villa 2 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 2
The hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique o…
$201,499
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Apartamento 3 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$235,083
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Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 4
The first family complex on Bali in Badung. 90% of properties have ocean views Apartments ma…
$67,166
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Villa 4 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
3 Bedroom Ocean View Villa Near The Beach AMAZING LUXURY VILLAS WALKING DISTANCE TO THE BEAC…
$527,735
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Villa 3 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa all inclusive in Uluwatu 2 bedroom + rooftop Ready June 2024 Suitable for earning mone…
$297,451
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Apartamento 3 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 75 m²
Número de plantas 2
Townhouse 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The townhouse is located …
$251,873
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Villa 3 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Número de plantas 3
3-storey villas 70 meters from the beach. The layout of the complex: an actively growing are…
$421,295
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Villa 3 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Número de plantas 2
The hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique o…
$242,759
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Villa 3 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 193 m²
Número de plantas 2
Villa in a boutique hotel complex with hotel infrastructure 200 meters from the ocean. The v…
$296,492
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Villa 3 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 1
The new villa complex project is a villa right on the shore with stunning views of the ocean…
$335,831
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Villa 2 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
The fortress city, located on a cliff, is a 7-minute drive to the best beach of Bali - Melas…
$470,164
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Villa 2 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
Elegant villa 500 meters from the most beautiful beach in Bali with white sand. The villa is…
$233,883
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Apartamento 4 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Duplex designer townhouses in a quiet area of Canggu. VILLA 1BR 75.2 sq.m. VILLA 2BR 125 sq.…
$227,886
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Villa 4 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa complex near Dreamland and Milasti beaches, some of the best white sand beaches in Bal…
$334,872
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Villa 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Villa 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Villas with private pools in a large development near Melasti Beach. Complex: 3 autonomous b…
$182,308
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Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$120,324
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Villa 2 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 2
Villa complex near Dreamland and Milasti beaches, some of the best white sand beaches in Bal…
$187,107
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Villa 5 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 275 m²
Número de plantas 3
Villa complex on Bingin with panoramic ocean views. A new project from a French developer. T…
$662,069
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Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Número de plantas 5
Hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique oppor…
$89,236
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Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$187,107
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Villa 5 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 425 m²
Número de plantas 2
An unique investment villas in the Bali island. Direct access to the white sand swimming bea…
$670,704
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Villa 2 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 1
Villas with private pools in a large development near Melasti Beach. Complex: 3 autonomous b…
$158,321
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Villa 2 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Número de plantas 2
The first family complex on Bali in Badung. 90% of properties have ocean views A detached ho…
$268,665
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Parámetros de las propiedades en East Kalimantan, Indonesia

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