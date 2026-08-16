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Propiedades residenciales en venta en East Java, Indonesia

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4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Jabung, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Jabung, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Loft en Secana Beachtown, Canggu ✨ Secana Beachtown es un complejo residencial elegante c…
$300,000
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RESIDE BALI GROUP
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Apartamento 2 habitaciones en Jabung, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Jabung, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
The First Investment Hotel in the Heart of Nuanu Creative City (Bali) This is not just a …
$50,000
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RESIDE BALI GROUP
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English, Русский, Українська
Casa 6 habitaciones en Peneleh, Indonesia
Casa 6 habitaciones
Peneleh, Indonesia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Número de plantas 2
M O A   V I L L A   R E S O R T   B A L I Villas from $ 420,000 Deposit only $ 5000 Payback …
$495,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa 5 habitaciones en Peneleh, Indonesia
Casa 5 habitaciones
Peneleh, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
P R O E TO MADURA V I L L A R E S O R T E T O.VILL FOR COMPLEX AREA4, SPALICESLAND - 360 M2B…
$394,000
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