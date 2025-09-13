Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Denpasar
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Jardín

Villas con Jardín en venta en Denpasar, Indonesia

Sanur
15
Villa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Ubicado en la zona serena de Sanur, esta villa contemporánea ofrece la mezcla perfecta de es…
$273,598
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Esta encantadora villa se encuentra en Sanur, a solo 5 minutos de Sanur y Mertasari Beach, q…
$237,118
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Esta elegante villa de dos niveles en Sanur está pensada para combinar comodidad, funcionali…
$364,797
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
AdriastarAdriastar
Villa en Munggu, Indonesia
Villa
Munggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Situado a solo 5 minutos a pie de la playa de Munggu, esta acogedora y bien diseñada villa o…
$216,029
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Denpasar, Indonesia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir