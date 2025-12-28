Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Lesser Sunda Islands, Indonesia

Bali
3
3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ungasan, Indonesia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 4
For sale design apartment of 35 m² in a gated complex on the island of Bali in Bukit distric…
$89,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Canggu, Indonesia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Designer studio apartments for sale in the largest complex with integrated infrastructure of…
$80,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Kutuh, Indonesia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/4
El complejo de apartamentos está a 4 minutos de la playa de Mes lasti. Apartamentos tipo lof…
$91,000
Parámetros de las propiedades en Lesser Sunda Islands, Indonesia

