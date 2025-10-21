Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Badung
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Terraza

Estudios con Terraza en venta en Badung, Indonesia

Kuta Selatan
11
Canggu
6
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Tibubeneng, Indonesia
Estudio 1 habitación
Tibubeneng, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/4
Modernos apartamentos con balcones, abundante luz natural y acabado de alta calidad. El proy…
$165,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Badung, Indonesia

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir