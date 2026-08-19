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Locales comerciales en venta en Transdanubio Occidental, Hungría

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Keszthelyi jaras
5
Heviz
5
12 propiedades total found
Hotel 435 m² en Heviz, Hungría
Hotel 435 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 435 m²
Número de plantas 3
Bienes raíces para la vida y el trabajo.Mini-hotel en el complejo termal de Heviz!Una villa …
$494,193
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Hotel 225 m² en Osli, Hungría
Hotel 225 m²
Osli, Hungría
Habitaciones 6
Área 225 m²
Este parque recreativo y de eventos está situado en uno de los rincones más pintorescos de H…
$3,60M
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Propiedad comercial 879 m² en Balogunyom, Hungría
Propiedad comercial 879 m²
Balogunyom, Hungría
Área 879 m²
Moderna instalación de producción con infraestructura completa y amplias posibilidades de us…
$761,995
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Tienda 3 952 m² en Csorna, Hungría
Tienda 3 952 m²
Csorna, Hungría
Área 3 952 m²
Número de plantas 2
Información general Se ofrece un centro comercial en Hungría Occidental para la venta. La ve…
$3,48M
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Hotel en Heviz, Hungría
Hotel
Heviz, Hungría
Número de plantas 3
En venta es un hotel totalmente equipado en la ciudad balnearia de Heviz, conocido por su si…
$3,01M
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Propiedad comercial 4 177 m² en Csorna, Hungría
Propiedad comercial 4 177 m²
Csorna, Hungría
Área 4 177 m²
Número de plantas 2
Ofrecido para la venta una amplia cartera de propiedades en Hungría Occidental, cerca de la …
$6,71M
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TekceTekce
Hotel 520 m² en Heviz, Hungría
Hotel 520 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 11
Área 520 m²
Número de plantas 4
En una de las calles más populares de la localidad turística de Heviz, a solo 10 minutos a p…
$1,34M
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Propiedad comercial 1 800 m² en Nagylengyel, Hungría
Propiedad comercial 1 800 m²
Nagylengyel, Hungría
Área 1 800 m²
Para los empresarios que deseen reubicar su negocio de procesamiento de madera debido a la s…
$846,750
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Propiedad comercial 1 886 000 m² en Sopronkovesd, Hungría
Propiedad comercial 1 886 000 m²
Sopronkovesd, Hungría
Área 1 886 000 m²
Los fosos de arena y grava se encuentran en el condado de Zala, a 10 km de la salida de la a…
$24,94M
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Restaurante, cafetería 550 m² en Heviz, Hungría
Restaurante, cafetería 550 m²
Heviz, Hungría
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 3
En Hévíz, a solo diez minutos a pie del famoso lago termal, se ofrece una casa de tres plant…
$464,764
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Restaurante, cafetería 160 m² en Heviz, Hungría
Restaurante, cafetería 160 m²
Heviz, Hungría
Área 160 m²
Bienes raíces para la vida y el trabajo! En la famosa ciudad balnearia de Hévíz, en la colin…
$359,355
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Hotel 860 m² en Sopron, Hungría
Hotel 860 m²
Sopron, Hungría
Área 860 m²
Un pequeño hotel está en venta en 9027 Györ. El hotel construido en 2001 cuenta con 13 habit…
$1,28M
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