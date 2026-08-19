Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Transdanubio Occidental
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Transdanubio Occidental, Hungría

;
Keszthelyi jaras
3
Heviz
3
Hotel Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Hotel 435 m² en Heviz, Hungría
Hotel 435 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 435 m²
Número de plantas 3
Bienes raíces para la vida y el trabajo.Mini-hotel en el complejo termal de Heviz!Una villa …
$494,193
Dejar una solicitud
Hotel 225 m² en Osli, Hungría
Hotel 225 m²
Osli, Hungría
Habitaciones 6
Área 225 m²
Este parque recreativo y de eventos está situado en uno de los rincones más pintorescos de H…
$3,60M
Dejar una solicitud
Hotel en Heviz, Hungría
Hotel
Heviz, Hungría
Número de plantas 3
En venta es un hotel totalmente equipado en la ciudad balnearia de Heviz, conocido por su si…
$3,01M
Dejar una solicitud
Hotel 520 m² en Heviz, Hungría
Hotel 520 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 11
Área 520 m²
Número de plantas 4
En una de las calles más populares de la localidad turística de Heviz, a solo 10 minutos a p…
$1,34M
Dejar una solicitud
Hotel 860 m² en Sopron, Hungría
Hotel 860 m²
Sopron, Hungría
Área 860 m²
Un pequeño hotel está en venta en 9027 Györ. El hotel construido en 2001 cuenta con 13 habit…
$1,28M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Transdanubio Occidental

bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir